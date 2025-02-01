Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Politika

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili konuşmasına ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği' ne ilişkin konuşması nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.