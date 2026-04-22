Tunceli Barosu İsimlerin Değiştirilmesini Talep Etti

22.04.2026 15:49
Tunceli Barosu, tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in isminin kamusal alanlardan kaldırılmasını istedi.

TUNCELİ Barosu, belediyeye başvurarak, kamusal alanlarda Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in kentte belli noktalara verilen isminin kaldırılmasını talep etti.

Tunceli Barosu Başkanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanlığı'na sunulan dilekçede, kent merkezinde yer alan cadde, sokak, park ve benzeri kamusal alanlara Gülistan Doku soruşturması kapsamında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in isminin verildiği hatırlatılarak, bu durumun kamu vicdanını zedelediği ifade edildi. Başvuruda, kamu yararı, hukuk devleti ilkesi ve idarenin tarafsızlığına vurgu yapılarak, "Hakkında devam eden soruşturmalar bulunan ve tutuklanan bir kişinin isminin kamusal alanlarda yaşatılmaya devam edilmesi kamu yararı ile bağdaşmamaktadır" denildi.

Dilekçede ayrıca, söz konusu isimlendirmelerin hangi Belediye Meclisi kararı ile yapıldığının, kararların tarih ve sayılarının, sürece ilişkin usul ve yöntemlerin, varsa komisyon raporlarının ve tüm idari belgelerin paylaşılması talep edildi.

Baro, mevcut isimlerin kaldırılarak yerine Gülistan Doku ve faili meçhul bırakılan kadınların isimlerinin verilmesini isterken, bundan sonraki isimlendirmeler için Baro, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı 'İsimlendirme ve Toplumsal Hafıza Komisyonu' kurulmasını önerdi.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Yerel Yönetim, Tuncay Sonel, Politika, Kamu, Son Dakika

Advertisement
