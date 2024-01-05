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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den TKP'nin belediye başkan adayı olacak - Son Dakika
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den TKP'nin belediye başkan adayı olacak

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) belediye başkan adayı olacak. Maçoğlu, kararın kurum tarafından kesinleştirildiğini ve TKP çatısı altında aday olacağını açıkladı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy\'den TKP\'nin belediye başkan adayı olacak
05.01.2024 - 18:07,
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) belediye başkan adayı olacak.

MAÇOĞLU, KADIKÖY'DEN TKP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLACAK

2014 yerel seçimlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen, ardından 2019'daki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İstanbul Kadıköy'den TKP'nin belediye başkan adayı olacak.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den TKP'nin belediye başkan adayı olacak
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

MAÇOĞLU: KARARI KURUMUM AZ ÖNCE KESİNLEŞTİRDİ

Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kararı kurumum az önce kesinleştirdi. Toplantılar yapılıyordu. Sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak TKP çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy'den aday olacağım. Beni aday olarak gösteren tüm sosyalist güçlere, partilere teşekkür ediyorum. Kendimize güveniyoruz, kazanacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den TKP'nin belediye başkan adayı olacak - Son Dakika
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