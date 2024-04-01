Tunceli\'de DEM Parti\'nin adayı Cevdet Konak seçimi kazandı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Tunceli'de, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Tunceli'de seçmenler oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,22'sini (6 bin 761) alan DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzden 35,05 (6 bin 604) ve AK Parti ise yüzde 13,34 (2 bin 242) oy aldı.

Öte yandan, SOL Parti de Tunceli'nin Hozat ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. SOL Parti'nin adayı Aydın Kaya oyların yüzde 23,51'ini (478) alarak Hozat Belediye Başkanı oldu.

Tunceli'de CHP 4 ilçe ve 1 belde, AK Parti 2 ilçe, SOL Parti 1 ilçe ve DEM Parti de 1 ilçe belediye başkanlığı kazandı. - TUNCELİ