Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti

Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay\'ı ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul Kadıköy'den aday gösterdiği ve seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti.

20.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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31 Mar yerel seçimlerinde partisi tarafından İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkanı adayı yapılan ve seçimi kaybeden Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti.

2014 yılında Ovacık Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan ve ardından 2019 yılında da Tunceli Belediye Başkanı seçilen Türkiye'nin tek Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geldiği Muğla'da Yatağan Belediyle Başkanı Mesut Günay'ı Belediye'de ziyaret etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay tarafından karşılanan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ziyareti ile ilgili Yatağan Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önceki dönem Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günay'ı makamında ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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