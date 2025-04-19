Tunus'ta Muhalefet Liderlerine Ağır Cezalar - Son Dakika
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Politika

Tunus'ta Muhalefet Liderlerine Ağır Cezalar

Tunus'ta muhalefet liderleri 13-66 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız kararlara tepki var.

19.04.2025 14:42
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Tunus'ta aralarında muhalefet liderleri, iş adamları ve avukatların da bulunduğu sanıklar, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 13 yıldan 66 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla görülen ve çok sayıda muhalif ismin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak", "terör örgütüne üye olmak", "yabancı güçlerle iş birliği yapmaktan" suçlu bulunan sanıklara 13 ila 66 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Sanıkların avukatı Abdessatar Mesudi medyaya yaptığı açıklamada, en yüksek cezanın 66 yılla iş adamı Kamel Ltaif'e verildiğini, muhalif siyasetçi Khyam Turki'nin ise 48 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti. Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jawahar Ben Mbrak ve Ridha Belhaj gibi muhalefetin önde gelen isimleri ise 18 yıl hapse mahkum edildi. Chaouachi'nin oğlu Youssef yaptığı açıklamada, "Muhalefetin sesini susturmayı amaçlayan bu haksız ve intikamcı kararlara şaşırmıyoruz" dedi.

Aralarında üst düzey politikacılar, iş adamları ve gazetecilerin de bulunduğu tahmini 40 kişi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla açılan davada yargılanıyordu. 20'den fazla kişi, suçlandıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Davanın detayları, yargılananların sayısı ve karşı karşıya oldukları özel suçlamalara yönelik net bir açıklama yapılmazken, sanıkların tamamının hapis cezasına çarptırılıp çarptırılmadığı da belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Said parlamentonun yetkilerini dondurmuştu

Tunus'taki siyasi parti liderlerinin çoğu hapiste bulunuyor. Bu kişilerden en önemli isimler arasında muhalif Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi bulunuyor.

İlk kez 2019 göreve gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2021'de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden almış, parlamentonun yetkilerini dondurmuş, 2022'de ise bağımsız Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmişti. Muhalefet, Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirmişti.

Kays Said, Tunus'ta geçtiğimiz 6 Ekim'de düzenlenen seçimde koltuğunu korumu, seçime katılım oranı ise yüzde 28.8 ile 2011'deki devrimden bu yana en düşük seviyede kalmıştı. - TUNUS

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Dünya, tunus, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunus'ta Muhalefet Liderlerine Ağır Cezalar - Son Dakika

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