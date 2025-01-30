Turgay Şişman, Van Tarım Müdürü Oldu - Son Dakika
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Politika

Turgay Şişman, Van Tarım Müdürü Oldu

Turgay Şişman, Van Tarım Müdürü Oldu

Ardahan İl Tarım Müdür Yardımcısı Turgay Şişman, Van İl Tarım Müdürü olarak göreve başladı.

30.01.2025 16:38
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Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Şişman, Van İl Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Bu kapsamda kurumda devir teslim töreni düzenlendi. Görevden alınan İbrahim Görentaş, makamını Turgay Şişman'a devretti. Yapılan değişiklikle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığının kararı doğrultusunda ülke genelinde 15 ilin Tarım ve Orman Müdürleri değiştirilmişti.

İbrahim Görentaş'ın ise Yalova İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edeceği öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

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