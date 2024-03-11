Turgut Altınok: Ayırmadan, kayırmadan hizmet yapacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ayırmadan, kayırmadan yapacağız. Keçiören'de de hizmet yapacağız, Çankaya'da da yapacağız" dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Bağlum'da stadyum açılışı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hüseyin Demirtaş'ın adının verildiği stadyumun açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Altınok, stadyuma adı verilen Hüseyin Demirtaş'ın PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, CHP ile DEM arasındaki işbirliğinin Ankara'da da geçerli olduğunu belirtti. Altınok, "DEM de açıklama yaptı. 'Ankara için şehir uzlaşması yaptık' diyorlar. Atatürk'ün, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor" dedi.
Belediye başkanlığı döneminde Keçiören'e yaptığı hizmetleri anlatan Altınok, gecekondu semti olarak teslim aldığı Keçiören'i dünya şehri haline getirdiğini dile getirerek şunları söyledi:
"Az laf çok iş diyor ama işi olmayanın lafı olmaz. Yavaş'ın vizyonu yok. Vadettiği 100 projeden 90'ını yapamadı ve sosyal medyasından sildi. Bizim yaptığımız kuleye, kaleye laf ediyor. İçinde Türk kültürü olmayan, tarih sevgisi olmayan laf eder. Biz inşallah Türk kültürünü, sanatını temsil eden kulemizi, Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin katılımı ile 18 Mart'ta açacağız. 31 Mart'ta Yavaş'tan Ankara'yı kurtaracak, yüzde 8'den yüzde 4'e düşürdüğü yardımları tekrar artıracağız. Çocuklara Kantin Kart vereceğiz. 200-300-500 TL kartlar vereceğiz, çocuklarımız kartlardan ne istiyorsa alacak. 18 yaş ve üniversite öğrencilerine ulaşım 31 Mart'tan sonra ücretsiz olacak. Tabii otobüs, dolmuş esnafını mağdur etmeyeceğiz. Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. İsteyen etini, sütünü, isteyen marketten ihtiyacını alsın. Emeklilere bin 500 lira değil, 5 bin lira yatıracağız. Köylerde su aboneliğinden ücret almayacağız. Kadın ve genç girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteğinde bulunacağız. Havaalanı metromuzu diğer metro ağları ile bağlayacağız. Ayırmadan, kayırmadan yapacağız. Keçiören'de de hizmet yapacağız, Çankaya'da da yapacağız." - ANKARA
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