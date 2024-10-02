Turgutlu Belediye Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda Kadına Yönelik Şiddet Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediye Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda Kadına Yönelik Şiddet Vurgusu

Turgutlu Belediye Ekim Ayı Meclis Toplantısı\'nda Kadına Yönelik Şiddet Vurgusu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekerek, bu konudaki artışların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını vurguladı. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlandı.

02.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:18
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Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Ekim Ayı Meclis Toplantısında toplam 8 madde görüşülüp karara bağlandı.

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, "Dün, bugün ve yarın; eğitimde, ekonomide, siyasette, sporda, kültür ve sanatta tüm dünyanın yakından tanıdığı, başarılarıyla göğsümüzü kabartan nice insanlar yetiştiyse ve yetişmeye devam ediyorsa bunu 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına borçluyuz" diyen Başkan Çetin Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101'inci yıl dönümünü kutladı. Konuşmasında, Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı olan Ankara Gar Katliamı'nın 9. yılına da değinen Başkan Çetin Akın, terörün her türlüsünü lanetlediğini belirtti.

Başkan Akın ayrıca son zamanlarda artış gösteren kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "2024 yılının 8 ayında Türkiye'de 285 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerden biri; maalesef Manisa'mızda hemşehrimiz Selda Eller, eşi tarafından öldürülmesiyle gerçekleşti. Son zamanlarda yine artış gösteren kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve aile içi şiddetin ne denli derin bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Ne ülkemizde ne Manisa'mızda kadın cinayetleri durmuyor ve artık buna göz yummak istemiyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakıldığı ve öldürüldüğü bir ülke istemiyoruz. Kadınların güvenliği için güçlü ve somut adımlar atılmalı. Bu vahşete son vermek zorundayız. Hayatının baharında henüz 8 yaşında aramızdan koparıldı Narin'imiz. Üzüntümüzü tarif etmenin imkanı yok, bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu katleden bu organize kötülüğü kınıyor, suçlu veya suçluların bir an önce bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyorum. Ayrıca bir yandan Narin'e ağlarken cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğimizin durumu kritik, 24 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Sıla bebeğimize bu acıyı yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını diliyorum. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar kadınların ve çocukların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında toplam 8 madde görüşülüp karara bağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediye Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda Kadına Yönelik Şiddet Vurgusu - Son Dakika

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