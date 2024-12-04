Turgutlu Belediyesi 2023 Denetiminden Başarıyla Geçti

Politika

Turgutlu Belediyesi, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan 2023 Yılı Denetiminden sorunsuz geçti ve takdir edildi.

Turgutlu Belediyesi 2023 Yılı Denetimi sonucunda Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleşen denetim raporuna ilişkin meclise bilgi verildi.

Turgutlu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Fırat Honaz, Sayıştay'ın yaptığı denetim sonucu yazdığı sonuç raporunu Turgutlu Belediye Meclisine okudu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"2023 yılına ilişkin Turgutlu Belediyesi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların tüm önemli yerleri ile doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Turgutlu Belediyesi 2023 yılı Sayıştay denetim raporunun ayrıntılı halini görmek isteyen meclis üyelerimiz, Sayıştay Başkanlığına ait siteden inceleyebilir."

Başkan Çetin Akın, 2025 yılı yatırım planlarını paylaştı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, aralık ayı meclis toplantısında projelere ve gündeme dair açıklama ve bilgilendirmelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2024 yılının son meclis toplantısının yapıldığı aralık ayı meclisinin dilek ve temenniler bölümünde 2025 yılında yapılacak çalışma ve projeler hakkında meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Başkan Çetin Akın şunları söyledi: "İki hafta önce Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu'da yapılacak öncelikli işler ile ilgili bir toplantı yaptık. Ergenekon Kavşağı 2025 Büyükşehir yatırım planına alındı. Karayolları Bölge Müdürümüzü ziyaret ettim, bu konuyla alakalı konuştuk. Ankara- İzmir asfaltı üzerinde günde 47 bin araç geçiyor. En büyük sorunlarımızdan biri Özdilek Kavşağı, Karayollarından yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir talebimiz oldu. Ergenekon Kavşağı ile ilgili de niyetimizi de anlattık. Ancak geçmiş dönemde Turgutlu Belediyesi ile Karayolları arasında bir protokol yapılmış, o protokolün zamanı bitmiş. Yarın itibariyle Turgutlu Belediyesinden Manisa Büyükşehir Belediyesine Ergenekon Kavşağı'nın yapılma talebini içeren yazılar gidecek. Karayolları yetki devri yaparsa 2025 yılı yatırım planımızda Ergenekon Kavşağı ve Irlamaz 2. Etap var. Irlamaz ikinci etabı 3 bölüme bölüyoruz. 2025 yılında bir bölümü yapılacak, 2026 yılında bir bölümü daha yapılacak ve 2027 yılında da tamamlamış olacağız. Bunun nedeni şu; çok büyük bir arazi, maliyetler çok yüksek ve maalesef Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ekonomik bir gerçek var. Maaş ödemesini nasıl yapacağız diye düşünüyorum. Birçok belediyemiz maaş ödeyemez durumda. Yalnızca personel maaşı ödeyebilmek için ocak ayından aralık ayına kadar İller Bankasından gelen paranın üzerine 98 milyon TL para eklemişim. Bu parayı yatırım için ayırmıştık." - MANİSA