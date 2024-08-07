Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında Belediye Personel A.Ş.'nin SGK Borçlarına Karşı Tapu Devri Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında Belediye Personel A.Ş.'nin SGK Borçlarına Karşı Tapu Devri Kabul Edildi

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında Belediye Personel A.Ş.\'nin SGK Borçlarına Karşı Tapu Devri Kabul Edildi

Turgutlu Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, Belediye Personel A.Ş.'nin SGK borçlarına karşı mülkiyeti belediyeye ait olan 4 bin 352 metrekarelik taşınmazın borçlardan mahsup edilmek şartıyla tapu devrinin yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

07.08.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Turgutlu Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gündeminde yer alan Belediye Personel A.Ş.'nin SGK borçlarına karşı mülkiyeti belediyeye ait olan 4 bin 352 metrekarelik taşınmazın borçlardan mahsup edilmek şartıyla tapu devrinin yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Maliz'in başkanlığında gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısında 1 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı 2024 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Gündemin beşinci maddesinde, 'Mülkiyeti Belediyeye ait Yedieylül Mahallesi 1323 ada 39 parsel de kayıtlı 4352,30 metrekare taşınmazın Belediye Personel A.Ş.'nin SGK borçlarından mahsup edilmek şartıyla tapu devirlerinin yapılması hususu' görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 'Turgutlu sınırları içerisinde bulunan 61 adet mahallenin statülerinin belirlenmesi gerekmekte olup, konunun değerlendirilmesi amacıyla Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi hususu' görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, "Eski Manisa yolu yarıntı yolu kavşağı mevkiinde çok fazla trafik kazası olması sebebiyle belediye tarafından alınabilecek önlemlerin görüşülmesi maksadıyla konunun Trafik ve Ulaşım Komisyonuna havalesi hususu' görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında Belediye Personel A.Ş.'nin SGK Borçlarına Karşı Tapu Devri Kabul Edildi - Son Dakika

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