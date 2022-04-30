Turgutlu'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Turgutlar Yolu'nda bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 bin 500 metrekarelik alanı vatandaşların hizmetine sundu. Aşağı Bozkır Mahallesinde ise parke döşeme çalışmaları yürütülüyor. Şehitler Yolu ile birlikte Özyiğit, Sevgi, Gürleyen, Alparslan, Sart, Aydoğdu, Karadeniz, Ezgi, Hüdavendigar, Ertuğrul, Büşra, Özenç ve Dikişyurdu Sokaklarında parke tamirat çalışmaları tamamlandı. Kırsal mahalleleri kapsayan arazi yollarını düzenleme işlemlerinde Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Ören, Yunusdere ve Hacıisalar Mahallerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Kayrak Mahallesinde yer alan kiraz alım yerine mutfak yapımı, Musalaryeniköy Mahallesinde ise yeni muhtarlık binası için inşa çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu'nun çehresini her geçen gün değiştirmeye devam ediyor. Şehri peyzaj anlamında daha modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Turgutlu Belediyesi şantiyesinde üretilen mevsimlik çiçeklerin dikim çalışmalarına başladı. Ekipler bir yandan da bakım çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Hacıisalar Mahallesinde yer alan Millet Camisinin boyama çalışmaları ve Üzümcüler Çarşısı'na çim ara ekim çalışmaları gerçekleştirildi.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Ekiplerimiz mübarek Ramazan Bayramı öncesinde kentimizin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Yaz kış, gece gündüz demeden Turgutlu'muz için canla başla çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA