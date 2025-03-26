Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi İncelemesi - Son Dakika
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Politika

Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi İncelemesi

Turgutlu\'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi İncelemesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi projelerinde sona yaklaşıldığını belirterek, bu projelerin Turgutlu'ya kazandırılacağını açıkladı. Kültür merkezi tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapacakken, spor kompleksi basketbol, voleybol, hentbol ve yüzme gibi spor faaliyetlerine imkan tanıyacak.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 15:45
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve heyeti yapımında sona gelinen Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Selvilitepe Spor Kompleksi projelerinde incelemelerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesinin öz kaynakları ve imkanlarıyla kente kazandırılmaya hazırlanan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi projelerinde hızla sona yaklaşılıyor. Ergenekon Mahallesinde yer alan Ekrem Gürel Kültür Merkezi, tiyatro başta olmak üzere pek çok kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Basketbol, voleybol, hentbol maçlarının oynanacağı saha ve yüzme havuzunun yer alacağı Selvilitepe Spor Kompleksi ise spor müsabakalarının yeni adresi olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte Turgutlu Belediyesinin iki vizyon projesinde ve kente kazandırılması planlanan yeni proje alanlarında incelemelerde bulundu.

"Kentimizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

İncelemeler hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz ve teknik ekibimiz ile birlikte yapımında sona yaklaştığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi projelerimizi yerinde inceledik. Ayrıca, kentimize kazandıracağımız yeni proje alanlarında da değerlendirmelerde bulunduk. İki önemli ve vizyoner projemizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için büyük gayret gösteriyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak kentimizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi İncelemesi - Son Dakika

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