Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Ayrıca, çiftçilerin ve üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda su dolum istasyonları ve kantar yapım çalışmaları da gerçekleştirildi.

28.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyonaltı Mahallesi Kooperatif Sokak, Kısmalı Yolu, Atatürk Mahallesi Kemalpaşa ile Batmaz Sokak, Şehitler Mahallesi Billur Sokakta ve Gaffar Okkan Spor Tesislerinde parke döşeme çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Son, Şen, Bahar, Edebali, Yurt, Ova, İnan, Tunca, Pehlivan ve Kurultay Sokakta parke tamiratlarını gerçekleştirdi.

Üreticilerin yüzünü güldürecek çalışma

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi tarafından çiftçilerin ve üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabildikleri su dolum istasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Avşar Mahallesine su dolum istasyonu kazandırdı. Ekipler ayrıca üreticiler için önem arz eden kantar yapım çalışmalarını da gerçekleştirdi. Musacalı ve Urganlı mahallelerinde kantar çalışması kısa sürede tamamlanarak bölgedeki üreticilerin kullanımına sunuldu.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin yol sorunlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan da üreticilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilecek önemli çalışmaları kentimize kazandırıyoruz. İşimiz gücümüz Turgutlu diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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