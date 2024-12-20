Turgutreis Liman Projesi'ne Tepki

Politika

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, bölge halkının, Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Liman Projesi'ne yönelik endişeleri olduğunu belirterek, proje konusunda bilgilendirilmelerini istedi.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini, tasarrufun sadece halka yaptırıldığını öne sürerek, bütçeye "ret" oyu vereceklerini ifade etti.

Bodrum'daki Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Liman Projesi'ne yönelik bölge halkının endişeleri olduğunu dile getiren Derici, buranın milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir liman olmasının, bölge halkının bu konudaki kaygılarının göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini söyledi.

CHP'li Derici, bu bölgede liman yapılmasının sakıncalarının uzun zamandır vurgulandığını ancak ihalesi hızlı şekilde yapılan limanın çalışmalarına başlandığını belirtti. Bölgenin ekosistemi ve turizmi açısından endişeli olduklarını ifade eden Derici, "Hiçbir Bodrumlu veya Bodrum'da yaşayan çevreci veya turizmci, milli güvenlik söz konusu olduğunda bunu önemsemiyor olamaz. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesiyim. Bu konunun ne kadar kritik olduğunu, bu tür bir limana ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlıyor, halkımızla paylaşıyorum. Ancak milli menfaat ve stratejik çıkarların, yöre halkının menfaatleriyle çelişmemesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu planlamanın çok daha düzgün bir şekilde yapılabileceğini savunan Derici, "Bölge halkının meskun mahalde bu limanın yapılmasına karşı olması anlaşılabilirdi, endişeleri giderilebilirdi. Bir başka çözüm bulunabilirdi. Bölge halkının detaylı bir şekilde bilgilendirilmesini önümüzdeki süreçte tekrar talep ediyoruz. Her şeye rağmen ortak bir çözüm bulunacağına, limanın yeriyle ilgili değişim yapılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Derici, projenin, ekosisteme, denizlere, çevreye ve turizme ket vuracak bir çalışma olduğunu söyledi.