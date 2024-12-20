Turgutreis Liman Projesi'ne Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Turgutreis Liman Projesi'ne Tepki

CHP'li Derici, Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı projesiyle ilgili halkın endişelerini dile getirdi.

20.12.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, bölge halkının, Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Liman Projesi'ne yönelik endişeleri olduğunu belirterek, proje konusunda bilgilendirilmelerini istedi.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini, tasarrufun sadece halka yaptırıldığını öne sürerek, bütçeye "ret" oyu vereceklerini ifade etti.

Bodrum'daki Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Liman Projesi'ne yönelik bölge halkının endişeleri olduğunu dile getiren Derici, buranın milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir liman olmasının, bölge halkının bu konudaki kaygılarının göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini söyledi.

CHP'li Derici, bu bölgede liman yapılmasının sakıncalarının uzun zamandır vurgulandığını ancak ihalesi hızlı şekilde yapılan limanın çalışmalarına başlandığını belirtti. Bölgenin ekosistemi ve turizmi açısından endişeli olduklarını ifade eden Derici, "Hiçbir Bodrumlu veya Bodrum'da yaşayan çevreci veya turizmci, milli güvenlik söz konusu olduğunda bunu önemsemiyor olamaz. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesiyim. Bu konunun ne kadar kritik olduğunu, bu tür bir limana ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlıyor, halkımızla paylaşıyorum. Ancak milli menfaat ve stratejik çıkarların, yöre halkının menfaatleriyle çelişmemesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu planlamanın çok daha düzgün bir şekilde yapılabileceğini savunan Derici, "Bölge halkının meskun mahalde bu limanın yapılmasına karşı olması anlaşılabilirdi, endişeleri giderilebilirdi. Bir başka çözüm bulunabilirdi. Bölge halkının detaylı bir şekilde bilgilendirilmesini önümüzdeki süreçte tekrar talep ediyoruz. Her şeye rağmen ortak bir çözüm bulunacağına, limanın yeriyle ilgili değişim yapılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Derici, projenin, ekosisteme, denizlere, çevreye ve turizme ket vuracak bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Süreyya Öneş Derici, Yerel Haberler, Milletvekili, Turgutreis, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Çevre, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgutreis Liman Projesi'ne Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutreis Liman Projesi'ne Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.