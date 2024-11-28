Turhan Çömez sürgün yıllarının tüm detaylarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım - Son Dakika
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Politika

Turhan Çömez sürgün yıllarının tüm detaylarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım

Turhan Çömez sürgün yıllarının tüm detaylarını Haberler.com\'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım

Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez, 2008'de İngiltere'ye dil öğrenmek için gittiğini ancak Ergenekon Davası'nda yargılandığı için 12 yıl orada yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Çömez, "Dil okuluna gitmeseydim ve Türkiye'de hapishaneye girseydim, canlı çıkmam mümkün değildi." dedi.

28.11.2024 15:15
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının Moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis istemiyle yargılanan ancak İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamayan ve 2019'da davadan beraat etmesinin ardından Türkiye'ye dönen Çömez yaşadığı karanlık dönemin tüm detaylarını anlattı.

"BİR AY SONRA YEĞENİM 'POLİSLER EVİ BASTI' DİYE ARADI"

Bunalıma girdiği bir dönemde dil öğrenmek amacıyla vize alarak İngiltere'ye gittiğini belirten Çömez, "Aradan bir ay geçti bir telefon aldım. Yeğenim aynı zamanda avukatım, dayı evi polisler bastı dedi." diye konuştu.

"BU KALIŞ 12 YILLIK BİR SÜRGÜNE DÖNÜŞTÜ"

Bir kumpas davasının içine konduğunu öğrendiğini dile getiren Çömez , "Erdoğan'ı iyi tanıdığım, bu yapıyı, bu güruhu iyi bildiğim ve bunun ileride nelere yol açacağını bildiğim için bir süre daha İngiltere'de kalmaya devam ettim ve bu kalış 12 yıllık bir sürgüne dönüştü." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE BANKLARDA UYUDUM"

İngiltere'de çok zor günler geçirdiğini ifade eden Turhan Çömez, "Vize bitmiş. Oturum vermiyor İngilizler. Ülkene geri dön diyorlar. Dönmem mümkün değil. Dönsem Türkiye'de cezaevinde bir şekilde uzun süre kalacağım ve hayatım sona erecek. O dönemde sokaklarda yattığım oldu. Banklarda uyuduğum oldu. Tren gişelerinde bilet sattım hayata tutunabilmek için." şeklinde konuştu.

"İNGİLİZ ZİNDANLARINDA KALDIM"

Türkiye'den Adalet Bakanlığı yetkililerinin iade edilmesi için bir ara İngiltere'ye geldiklerini belirten Çömez, "Bir süre Ingiliz zindanlarında kaldım. Cezaevinde kaldım İngiltere'de. O zamanın İngiliz İçişleri Bakanı'nı oturum alabilmek için mahkemeye verdim. Onu mahkum ederek ben oturum alabildim." dedi.

"DAVA BERAATLA SONUÇLANDI"

İngiltere'de sınavlara girerek hekimlik kariyerini sıfırdan tekrar oluşturduğunu anlatan Çömez, "Ergenekon davasının karar günü geldi çattı. Yeğenim beni aradı dedi ki, 'Gözümüz aydın dayı. Dava beraatla sonuçlandı. Artık Türkiye'ye dönebilirsin'. Benim için yeni bir dönem başlamıştı."şeklinde konuştu.

"YAPMAYIN, ÇALMAYIN DEDİM DİYE 12 YIL KIRMIZI BÜLTENLE TERÖRİST OLARAK ARANDIM"

Beraatın ardından kara yolundan Türkiye'ye geldiğini söyleyen Çömez, Sırbistan sınırında yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Tam sınırdan girişte pasaportuma baktılar. Bir anda etrafımda 50 tane uzun namlulu silahlı adam... Şaşırdım. 'Ne oluyor?' dedim. 'Sizi içeriye alacağız' dediler. Peki buyurun, geçtim içeriye. Ben kendimden eminim bir problem yok. Meğer aranma kayıtları oradan düşmemiş ve hala uluslararası bir terörist olarak aranıyorum. Sonra gerçek ortaya çıktı. Bu bile bana çok önemli bir tecrübeydi. Hiçbir kabahatiniz yokken, hiçbir günahınız yokken sadece 'yapmayın, çalmayın, bu ülkenin istikbalini birilerine peşkeş çekmeyin, yavrularımızın geleceğini düşünün' dedim diye ben 12 yıl uluslararası kırmızı bültenle bir terörist olarak arandım."

"TÜRKİYE'DE HAPİSHANEYE GİRSEYDİM CANLI ÇIKAMAZDIM"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Dil okuluna gitmeseydiniz ve polis baskınında tutuklanmış olsaydınız hapishane hayatına katlanabilir miydiniz?" sorusuna Turhan Çömez, "Onu bilmiyorum ama şu programı yapıyor olmazdık. Çünkü benim bu hapishaneden canlı çıkmam mümkün değildi. Onu biliyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

Ergenekon, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Turhan Çömez sürgün yıllarının tüm detaylarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım - Son Dakika

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