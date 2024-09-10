Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Arap Ekonomik Forumu'nun 15. oturumunun ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Forum, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini artırmayı hedefliyor. Detaylar ve katılımcılar hakkında daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.
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10.09.2024 14:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türk-Arap Ekonomik Forumu İstanbul'da - Son Dakika
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