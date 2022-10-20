Azerbaycan tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
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Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

20.10.2022 13:12
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

TÜRK askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRK askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli 'Üçlü Bildiri'de bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu Ortak Merkez'in faaliyetlerine devam ettiği, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağlandığına vurgu yapılarak; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ortak Merkez'in görevinin devamı için izin süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren bir yıl uzatılması istendi.


Kaynak: DHA
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Azerbaycan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan tezkeresi Meclis'te - Son Dakika

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