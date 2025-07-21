TÜRK-AY Kongresi Bakü'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

TÜRK-AY Kongresi Bakü'de Gerçekleşti

TÜRK-AY Kongresi Bakü\'de Gerçekleşti
21.07.2025 18:35
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-AY 1. Kongresi'nde anayasa yargısındaki iş birliğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) 1. Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti anayasa mahkemelerinin üyesi olduğu TÜRK-AY'ın ilk kongresi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16 Temmuz'da gerçekleştirildi. TÜRK-AY üyesi anayasa mahkemelerinin başkan ve üyelerinin yer aldığı kongreye katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Rıdvan Güleç ve İrfan Fidan ile Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Çınar ve Dış İlişkiler Müdürü Korhan Pekcan da eşlik etti.

Kongrenin açılışında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, kongrede yaptığı konuşmada anayasa yargısının artık yalnızca ulusal sınırlarda değil, evrensel hukuk normları ve uluslararası yargı içtihatları ile şekillendiğini belirterek, "Anayasa mahkemeleri ve yüksek yargı organları arasındaki iş birliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bireysel hakları daha etkili korumak ve küresel çapta adaletin tesisi için kritik bir önem taşımaktadır" dedi.

Özkaya, TÜRK-AY'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak, ortak meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin girişimiyle kurulduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin TÜRK-AY'ın ilk dönem başkanı seçildiğini ve 27 Nisan tarihinde bu görevi Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devrettiğini hatırlatan Özkaya, dönem başkanlığı süresince TÜRK-AY'ın kurumsallaşması, güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetleri anlattı.

"Anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliği küresel çapta adaletin tesisi için kritik önem taşımaktadır"

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi dönem başkanlığında TÜRK-AY kapsamındaki iş birliğinin daha da ileri bir noktaya taşınacağına olan inancını dile getiren Özkaya, şöyle konuştu:

"Küreselleşen dünyada anayasa yargısı artık yalnızca ulusal sınırlarda değil, evrensel hukuk normları ve uluslararası yargı içtihatları ile şekillenmektedir. Bu nedenle farklı ülkelerin anayasa mahkemeleri ve yüksek yargı organları arasındaki iş birliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bireysel hakları daha etkili korumak ve küresel çapta adaletin tesisi için kritik bir önem taşımaktadır. Sizlerin burada olması, anayasa yargısının müşterek sorunlarını birlikte tartışma ve tecrübelerimizi paylaşma fırsatı sunmuştur. Gerçekleştirdiğimiz TÜRK-AY I. Kongresi hem aramızda bilgi ve tecrübe paylaşımına hem de anayasa yargısında karşılaşılan küresel sorunlar karşısında ortak çözümler geliştirmeye yönelik verimli tartışmalara zemin hazırlayacaktır. Aynı zamanda TÜRK-AY üyesi mahkemelerin başkanları olarak bu kongre vesilesiyle oluşacak ortam yalnızca bugünü değil, gelecekteki kurumsal ilişkilerimizi de destekleyerek aramızdaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım daha olacaktır."

KKTC Yüksek Mahkemesi ise TÜRK-AY'a gözlemci üye olarak kabul edildi. Programın sonunda TÜRK-AY I. Kongresi Bakü Bildirisi kabul edildi. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi arasında süregelen güçlü iş birliğini daha da pekiştirmek, uluslararası ve bölgesel platformlarda yeni projeler geliştirmek amacıyla ikili iş birliği anlaşması imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Azerbaycan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

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