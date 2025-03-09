Türk Bakanlar Ürdün\'de Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile görüştü. - AMMAN