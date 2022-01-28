Türk Devletleri Teşkilatı: "Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan (TDT) yapılan açıklamada, "Kırgız-Tacik sınırındaki durumdan derin endişe duyuyoruz ve silahlı çatışmaların derhal durdurulması, barışçıl çözüm ve durumun diplomatik müzakereler yoluyla istikrara kavuşturulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

TDT, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan gerginliğe ilişin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kırgız-Tacik sınırındaki durumdan derin endişe duyuyoruz ve silahlı çatışmaların derhal durdurulması, barışçıl çözüm ve durumun diplomatik müzakereler yoluyla istikrara kavuşturulması çağrısında bulunuyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sivillere karşı silah kullanımını kınıyor ve iki komşu ülkenin sınırında tansiyonun daha da tırmanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyoruz. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin duruma barışçıl çözüm bulma çabalarına desteğimizi ifade ediyor ve Kırgızistan ile Tacikistan arasında karşılıklı anlayış, saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve bir arada yaşama iradesine dayalı diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Müzakereler sonucunda iki tarafın karşılıklı güvenin güçlenmesine ve muhtemel çatışmaların önlenmesine vesile olacak gerekli adımları atacağını umuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA