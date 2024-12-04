Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı 90 Yaşında - Son Dakika
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Politika

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı 90 Yaşında

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı 90 Yaşında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasının toplumun güçlenmesi için kritik olduğunu vurguladı.

04.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması, sadece onların değil toplumumuzun da güçlenmesi demektir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Dünyada her şey kadının eseridir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, "Bu devrim Türk kadınının siyasi hayatta yer almasının önünü açmış ve bu eşit yurttaşlık hakkı dünya genelinde birçok ülkeye örnek olmuştur" ifadelerini kullandı. Türk kadınının demokratik haklara birçok ülkeden önce sahip olmasının haklı gururunu yaşadığına işaret eden Başkan Çavuşoğlu, "Kadınlarımızın toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü ve etkin bir şekilde yer alması, ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması, sadece onların değil toplumumuzun da güçlenmesi demektir. Kadınların eşit temsil edildiği demokratik, laik bir Türkiye'yi yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınlarımızın hak ettiği değeri gördüğü, eşit ve adil bir dünya dileğiyle, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Türk kadınının siyasette yer almasının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı 90 Yaşında - Son Dakika

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