Türk Kızılay Kanunu Teklifi TBMM\'ye Sunuldu

AK Parti, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle Türk Kızılay Derneği ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Teklif ile derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda derneğin faaliyet amacı, 'Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay'ı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi' şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca uluslararası sözleşmeler doğrultusunda derneğe verilen hak ve yükümlülüklere sahip başka bir tüzel kişilik kurulamayacak. Kızılay, 'Türk Kızılay', 'Türkiye Kızılay Derneği', 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' ve 'Kızılay' adlarını da kullanabilecek. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak. Türk Kızılay'ın adı, bayrağı ve amblemi Türk Kızılay tarafından kuruluşlar hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir amaçla izinsiz olarak kullanılamayacak. Kızılay ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapacak. Türk Kızılay bu görevini yerine getirebilmesi için gerçek kişilere ait gerekli olan verilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı protokoller çerçevesinde erişebilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE PERSONELE TAZMİNAT

Teklifle Kızılay'ın ilkeleri, kuruluş amacı, görevleri, teşkilat yapısı ve benzer düzenlemeler Tüzük ile düzenlenecek. Tüzük, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak. Öte taraftan olağanüstü durumlar, afet, savaş ve çatışma zamanlarında çalışan Kızılay personeline tazminat ödenecek. Teklifle birlikte 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu illerde, Kızılay il merkez şube başkanı ve ilçe şube başkanları aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak. Teklifle birlikte Kızılay'ın hak ve muafiyetleri de hüküm altına alınıyor. Buna göre afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde, ulusal afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, tedarik güvenliğinin sağlanması, müdahale süreçlerinin hızlandırılması, ihtiyaç ve mağduriyetlerin giderilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Türk Kızılay ile Türk Kızılay'ın iktisadi işletmeleri, iştirakleri veya şirketleri tarafından bizzat üretilen ilk yardım hizmetleri, afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilecek. Bu alımlar, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Türk Kızılay'dan veya Türk Kızılay'ın iktisadi işletmelerinden, iştiraklerinden veya şirketlerinden temin edilebilecek. Bu alımlar afetin veya olağanüstü durumun kapsamı, aciliyeti ve ihtiyaç düzeyi dikkate alınarak şeffaflık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde ilgili bakanlık ile Türk Kızılay arasında yürütülecek koordinasyon ve protokoller çerçevesinde yapılacak.