Dışişleri'den 'Türk limanları GKRY gemilerine açılacak' iddialarına yalanlama: Hayal ürünüdür - Son Dakika
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Politika

Dışişleri'den 'Türk limanları GKRY gemilerine açılacak' iddialarına yalanlama: Hayal ürünüdür

Dışişleri\'den \'Türk limanları GKRY gemilerine açılacak\' iddialarına yalanlama: Hayal ürünüdür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gemilerine açılacağı iddialarını yalanlayarak, bu haberlerin hayal ürünü olduğunu belirtti.

28.04.2025 16:29
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk iş insanlarına Avrupa Birliği (AB) vizesi kolaylığı sağlanmasına karşılık Türk limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gemilerine açılacağı iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

Dışişleri'den 'Türk limanları GKRY gemilerine açılacak' iddialarına yalanlama: Hayal ürünüdür

"HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, GKRY basınında yer alan 'Türk limanlarının Rum bandıralı gemilere açılabileceği' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri'den 'Türk limanları GKRY gemilerine açılacak' iddialarına yalanlama: Hayal ürünüdür - Son Dakika

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