Türkiye-AB İlişkileri ve Suriye Krizi Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
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Politika

Türkiye-AB İlişkileri ve Suriye Krizi Üzerine Görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Suriye'deki durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini sürdüreceğini vurguladı ve ilişkilerin liyakat temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

14.02.2025 21:28
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AB İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un görüşmesinde Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı. Görüşmede, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca görüşmede Ukrayna - Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

Kaynak: DHA

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