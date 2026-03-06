Türkiye-AB Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
Türkiye-AB Ticaret Görüşmesi

Türkiye-AB Ticaret Görüşmesi
06.03.2026 19:54
Ticaret Bakanı Bolat, AB Komisyonu Üyesi Kos ile ticaret entegrasyonunu geliştirmek için görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Bolat ve Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Kos ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "Sayın Kos ile geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz verimli istişarelerin devamı niteliğindeki görüşmemizde, Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan 'Sanayi Hızlandırma Yasası' (Made in EU) taslağına ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede görüşmede, ülkemizin beklentileri çerçevesinde taslak mevzuatta Gümrük Birliği entegrasyonunun özel konumunun yer almış olmasından duyulan memnuniyeti ifade ettik. Ülkemiz üreticilerinin AB ülkelerinde taslak mevzuat kapsamındaki kamu alımlarına katılımına ve sübvansiyonlardan istifade etmelerine yönelik şartlar ve bu alanda atılabilecek adımları gözden geçirdik. Aynı zamanda, taslak mevzuat bağlamında geliştirilebilecek hususlara yönelik istişarelerde bulunduk" dedi.

Türkiye ve AB arasındaki ticaret entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik yapılan görüşmelerden bahseden Bolat, "Sayın Kos ile ülkemiz ile AB arasındaki ticaret ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde bağlantısallık alanında atılabilecek kapsamlı adımlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürmek konusunda mutabık kaldık. Benzer şekilde, Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maro efovi ile Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı bağlamında 'Made in EU' tartışmalarında, Gümrük Birliği'nin konumu, izlenmesi öngörülen uygulama yaklaşımları, ülkemizin AB üyesi ülkelerde kamu alımları alanında tabi olabileceği şartlar, ve bu alanda yürütülebilecek işbirliği çalışmalarını detaylı şekilde ele aldık. Özellikle Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunu kurmuş olduğumuz 2024 yılından itibaren, sayısız toplantılar ve müzakerelerle, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin ilerletilmesi noktasındaki kararlı çalışmalar ve güçlü işbirliğinin meyvelerini vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye arasındaki 30 yılı geçen Gümrük Birliği çerçevesinden bahseden Bakan Bolat, "AB ile ülkemiz arasında 30 yılını geride bırakan Gümrük Birliği çerçevesinde 233 milyar doları aşan dengeli ikili ticaretimizin de gösterdiği üzere Türkiye, üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve lojistik konumuyla Avrupa değer zincirlerinin kritik bir parçası haline gelmiştir. Bu entegrasyonun küresel ekonomi ve ticaretin içerisinde bulunduğu açmazlar karşısında taraflara sağladığı fayda her iki tarafça da teyit edilmektedir. Bu bağlamda, AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

