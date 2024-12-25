Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşülüyor

Politika

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi komisyonda

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Adalet Komisyonu, Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile 102 Ak Parti vekilin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Türkiye Adalet Akademisi hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen, meslek etiği ilkelerine sadık ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle Akademi adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemi için nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır ve bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi vazgeçilmez bir role sahiptir" dedi.

Kanun teklifinin Anayasa Mahkemesinin 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptali sebebiyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlandığını ifade eden Yüksel, bu teklifin, 1'isi geçici olmak üzere 21 maddeden oluştuğunu ifade etti.

Kanun teklifinde imzası bulunan Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise "Görüşmelerine başladığımız teklif hukuk devleti olmanın temel ilkelerinden biri olan bağımsız ve tarafsız yargı sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım niteliğindedir. Bu teklifin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve Akademiye yargının etkinliği ve güvenilirliğini artırmaya yönelik ilave görevler verilmesidir. Hükümetimiz göreve geldiği günden bu yana hukuk devleti ilkesini güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde erişimini sağlamayı temel bir öncelik olarak belirlemiştir. Günümüzde adalete erişimin kolaylaştırılması, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışın geliştirilmesi ana ilke ve değerler olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde Hükümetimiz iktidara geldiği günden bugüne kadar aralıksız bir şekilde süregelen reform iradesi de bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.