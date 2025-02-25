Türkiye-Azerbaycan İletişim İş Birliği Güçleniyor

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme kararlılığının vurgulandığı belirtildi.