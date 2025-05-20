Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Görüşüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ulaştığı kardeşlik ve müttefiklik düzeyini daha da ileri taşımak için atılabilecek somut adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Samimi ve yapıcı yaklaşımları için Sayın Veliyev ve heyetine teşekkür ediyorum. Kardeş Azerbaycan ile 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla sürdürdüğümüz güçlü işbirliğini karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz."