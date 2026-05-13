Türkiye-Belçika Savunma Sanayi İş Birliği
Türkiye-Belçika Savunma Sanayi İş Birliği

13.05.2026 23:09
Belçika Savunma Bakanı Francken, Türkiye'de 46 sözleşme imzalandığını duyurdu.

BELÇİKA Savunma Bakanı Theo Francken, "Biz buraya gelmeden önce belki de hiç sözleşme imzalamayız diye konuşmuştuk. Ama bugün 6-7 sözleşme, İstanbul'da 40 sözleşme imzaladık. Türkiye'de savunma sanayiinde binlerce girişimci var. Biz yüzler seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz, binlere ulaşmamız zor, aynı seviyede değiliz ama hükümetimiz desteklemeye devam ediyor" dedi.

Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren 'Belçika Ekonomik Misyonu' çerçevesinde, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ve davetliler yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Van de Velde, "Ankara'daki en eski büyükelçilik konutunda savunma sanayilerimizin geleceğini konuşmak için bir araya gelmemizde anlamlı bir taraf var. En güçlü ortaklıklar, tıpkı bu ev gibi, taş taş üzerine inşa edilir ve kalıcı olması için yapılır" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ SOMUT PROJELERLE TAÇLANACAK'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Türkiye ve Belçika'nın NATO müttefikliği temelinde köklü ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Savunma sanayi alanındaki temasların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Heybet, "Son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarımız artmıştır. Bu durum savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğumuzun daha güçlü bir zemine oturduğunu göstermektedir. Özellikle savunma sanayi alanında gelişen temaslar mevcut iş birliğinin somut projelerle daha ileri seviyelere taşınmasına imkan sağlamaktadır. 8 Aralık 2025'te Brüksel'de düzenlenen 'Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü' de bu kurumsal iş birliğinin kanıtıdır. Savunma sanayi ve kapasite geliştirme alanında Belçika silahlı kuvvetlerine desteğimizi sunmaya her daim hazırız" ifadelerini kullandı.

'14 YIL BEKLEMEK AKILLICA DEĞİLDİ'

Ziyaretin verimliliğine dikkat çeken Bakan Francken, İstanbul ayağında yaklaşık 40 sözleşme imzaladıklarını, Ankara'da da savunma, havacılık ve uzay alanında önemli anlaşmalara imza atıldığını kaydetti.

Francken, Türkiye'ye yönelik ekonomik misyonların uzun süre kesintiye uğramasına dikkat çekerek, "14 yıl boyunca buraya gelmemiş olmak çok da akıllıca bir fikir ya da karar değildi. Ancak size garanti verebilirim ki geri döneceğiz ve bu dönüş 14 yıl sürmeyecek. Biz buraya gelmeden önce belki de hiç sözleşme imzalamayız diye konuşmuştuk. Ama bugün 6-7 sözleşme, İstanbul'da 40 sözleşme imzaladık. Türkiye'de savunma sanayiinde binlerce girişimci var. Biz yüzler seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz, aynı seviyede değiliz ama hükümetimiz desteklemeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

