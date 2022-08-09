Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi

09.08.2022 19:31
Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı.

Türkiye- Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne ile Kocaeli'nde başarılı uyuşturucuyu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, birinci olayda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı. Ekiplerin, uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

Dominik Cumhuriyeti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 19:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş