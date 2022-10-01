3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından bugün açılıyor. Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENEL KURULA HİTAP EDECEK

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında siyasetten ekonomiye, güvenlikten bölgesel ve küresel gelişmelere birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından ise Genel Kurul başka bir konuyu ele almadan kapanacak.

2 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENECEK

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

İLK ELE ALINACAK KONU SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak. Çalışmalarına Salı günü saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulu ise yoğun bir gündem bekliyor. İlk ele alınacak düzenleme ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesi olacak. Ardından ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak. Teklifle, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizleri silinecek. 2 bin lira ve altındaki telefon, doğalgaz, elektik faturalarından kaynaklanan icra borçları tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlar devlet tarafından üstlenecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) bir yıl daha uzatılacak. Şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar vereceği elektrik ve doğalgaz destekleri vergiden düşülecek. Çalışanlara verilen nakdi yemek yardımları da artık vergi istisnası kapsamında yer alacak.