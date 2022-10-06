Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

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