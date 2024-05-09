Tuzla'da Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Açıldı

Politika

Tuzla'da Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün 27 binden fazla Togg akıllı araç Türkiye yollarında. Togg, mobilitede Türk mühendislerin ve teknisyenlerin neleri başarabildiğinin ispatıdır. Togg'la yeni mobilite ekosisteminde Türkiye olarak 'Biz de varız' dedik" diye konuştu.

Tuzla'daki Okan Üniversitesi Bekir Okan Sanat Kültür ve Kongre Merkezi'nde Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu açılış töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güliz Muğan, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Küresel otomotiv sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde"

Programda konuşan Bakan Kacır, "Küresel otomotiv sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. 35 milyar 700 milyon dolar ihracatımız ve 500 bine yakın istihdamla ekonomimizin kritik sektörlerinden Türk otomotiv sanayi, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle, nitelikli insan kaynağımızla, ana sanayi ve yan sanayisiyle bu dönüşümü göğüslüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin mobilite sektöründeki devrimin takipçisi değil öncüsü olma vizyonuyla projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2022 yılında açıkladığımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası' ile ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek, ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Mobilitedeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefleri kritik politika ve projelerimizi belirledik. Elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına, sürücüsüz araç geliştirmeden test merkezlerine birçok stratejik alanda somut hedefler tespit ettik" dedi.

"27 binden fazla Togg akıllı araç Türkiye yollarında"

2030 yılında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların Türkiye'deki pazar payını yüzde 35'e, bu araçlarda yerlilik oranını ise yüzde 75'e çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Bakan Kacır, "Elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olacağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasında yer alacağız. Yeni yaklaşımımızın en önemli izlerinden biri kuruluşundan sadece 4 yıl sonra 29 Ekim 2022'de lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli ve akıllı aracımız Togg. Bugün 27 binden fazla Togg akıllı araç Türkiye yollarında. Togg; mobilitede Türk mühendislerin ve teknisyenlerin neleri başarabildiğinin ispatıdır. Togg'la yeni mobilite ekosisteminde Türkiye olarak 'Biz de varız' dedik. Çalışmalarımızda vites yükselttiğimiz bir döneme girdik. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızla Türkiye'yi elektrikli, bağlantılı, otonom araç teknolojilerinin üretiminde küresel bir cazibe merkezi haline getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine odaklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla bu sektörde akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretimden ileri seviye sürüş destek sistemlerine, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesinden elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımlarına kadar toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı geçen 38 yatırım projesini destekliyoruz" dedi.

"Son 22 yılda bin 129 proje ve 2 bin 806 akademisyeni toplamda 5 milyar 600 milyon lira ile destekledik"

Bakan Kacır, "Ülkemizde yeni mobilite ekosisteminin merkezi Bilişim Vadisi ve Togg işbirliğinde elektrikli araç ve mobilite alanlarında yenilikçi girişimler için hızlandırma programı düzenliyoruz. Mobilite alanında yenilikçi fikirlere ivme kazandırmayı hedefleyen programa bugüne kadar binden fazla teknolojik girişimimiz başvuru yaptı. 120'den fazla girişimimiz, OEM'ler, tedarikçiler ve Türkiye Mobilite Kümelenmesi'ne dahil kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Tabii otomotiv sektöründe güçlü bir üretim altyapısının olmazsa olmazı Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği. Mobilite araç ve teknolojilerinde önümüzdeki dönemde nitelikli Ar-Ge çalışmalarına imza atarak yeni çözümler geliştirmemiz için üniversitelerin akademik potansiyelini, insan kaynağı ve altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturmayı önemsiyoruz. Sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirici adımlar atıyoruz. Bugüne kadar teknoparklarımızda 234 teknoloji girişiminin mobilite teknolojileri alanındaki 284 Ar-Ge projesine destek verdik. TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla da son 22 yılda bu sektörde bin 129 proje ve 2 bin 806 akademisyeni toplamda 5 milyar 600 milyon lira ile destekledik. Bugün açılışını yaptığımız ve Avrupa Birliği destekli Bakanlığımız Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 5 milyon avro bütçe ile hayata geçirilen bu projeyle mobilite ekosistemimizin geliştirdiği ürün ve hizmetler için ihtiyaç duyulan test, entegrasyon ve sertifikasyon altyapısını sağlayan bir merkezi hayata geçiriyoruz. Yazılımları sanal simülasyonlarla test eden, herkese açık bir inovasyon platformu sunan merkezimizin uluslararası akreditasyon alarak regülasyon testlerinin ülkemizde yapılması amacıyla gerekli çalışmaları da hızla gerçekleştiriyoruz. OPINA ile önümüzdeki dönemde ülkemizdeki otonom ve bağlantılı araçların fiziki testlerine yönelik akıllı test pistini de devreye alacağız. İnanıyorum ki bu merkez ülkemizin mobilite ekosisteminin dönüşümüne ve rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacak. Ülkemizden bu alanda başarılı girişimlerin, Turcorn'ların çıkmasına vesile olacak" diye konuştu.

Programda Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güliz Muğan ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile program sona erdi. - İSTANBUL