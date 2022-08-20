Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak - Son Dakika
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Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak

20.08.2022 00:33

Türkiye'de Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan sonra üçüncü bir ittifak olan Sosyalist Güç Birliği resmen kuruldu. İttifak ilk toplantısını bugün Ankara'da yapacak.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala yeni ittifaklar da ortaya çıkmaya başladı. Cumhur ve Milet'in ardından yeni ittifakın sağ partiler tarafından mı yoksa sol partiler tarafından mı kurulacağı merak ediliyordu. Fakat bu soru işareti, sol partilerin attığı resmi adımlardan sonra rafa kalkmış oldu.

PARTİLER ARASI ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Sol Parti arasında başlayan 'üçüncü ittifak' görüşmeleri, Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin 7'li masa girişimleri ile birlikte yavaşlamış; Emek Partisi, HDP ile birlikte kurulan 7'li masada yer almıştı. '7'li masa' ilk toplantısının ardından birçok kez bir araya gelmiş ve geçtiğimiz haftalarda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar İstanbul Kartal'da partisinin düzenlediği mitingde 25 Ağustos'ta ittifakı ilan edeceklerini söylemişti.

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ YOLA ÇIKIYOR

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise geçtiğimiz günlerde 15-20 günlük bir süre sonra ittifakın kurulacağını ifade etmişti. 7'li masanın ittifakı ilan etmesi için tarih netleşmezken; TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin temsilcileri ve Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın ilk imzacıları olduğu Sosyalist Güç Birliği, yola çıkma kararı aldı.

BUGÜN ANKARA'DA İLAN EDİLECEK

İlk imzacıların yaptığı ortak açıklamada, tüm sosyalist örgüt ve partilere çağrı yapıldı. Açıklamada, ''Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" denildi.

İlk imzacılar ise şöyle:

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi

Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar

İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti

Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar

Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi

Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi

Sosyalist Güç Birliği, bugün saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısı ile resmen ilan edilecek.

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Son Dakika Politika Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak - Son Dakika


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