Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"
06.03.2026 20:16  Güncelleme: 20:17
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 700'e yakın yüzme havuzu yapıldığını ve 12 milyona yakın kişiye yüzme öğretildiğini açıkladı. Bakan, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine de vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık AK Parti iktidarı döneminde 700'e yakın yüzme havuzu yapıldı ve yaklaşık 150 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Yenileri de ekleniyor. Dolayısıyla 12 milyona yakın gencimize ve insanımıza yüzme öğrettik" dedi.

Osmaniye Valiliğini ve belediyeyi ziyaret eden Bakan Bak, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaniye AK Parti İl binasında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim açımızdan Türkiye'nin dört bir yanı önemli. Spor tesisleri önemli ama bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içki ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bunda da sporu etkin bir şekilde kullanmak. Sporun birleştirici gücünü, sporun etkili gücünü ortaya koymak.Malumunuz milli takımlarımızın geçtiğimiz yıldaki başarıları var. Basketbol milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması var. Voleybol milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda final oynaması ve gümüş madalya kazanması var. Futbol milli takımımızın Dünya Kupası elemelerinde gösterdiği başarı var. Önümüzde Mart ayında, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağız. İnşallah onu da yenip ardından Slovakya ve Kosova galibiyetleriyle Dünya Kupası'na gitmeye hazırız. Basketbolda da Dünya Kupası, Katar 2027 için önemli bir süreç var. Basketbolda ekol olan Sırbistan'ı hem Sırbistan'da hem de Türkiye'de yenmek önemliydi. Yeni bir jenerasyon ortaya çıktı. 12 Dev Adam ortaya çıktı" diye konuştu.

"Türkiye'de 12 milyon kişiye yüzme öğretildi"

"Gençlerimizi sporla geleceğe hazırlıyoruz" diyen Bakan Bak, "Bütün kitlelerin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizin havuzlara, spor tesislerine gelmesini istiyoruz. O yüzden 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık AK Parti iktidarı döneminde 700'e yakın yüzme havuzu yapıldı ve yaklaşık 150 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Yenileri de ekleniyor. Dolayısıyla 12 milyona yakın gencimize ve insanımıza yüzme öğrettik. Bu çok çok önemli. Osmaniye'de de böyle bir talep başkanlarımızdan ve milletvekillerimizden geldi. Bunu da inşallah yerini tespit ederek Osmaniye'ye kazandıracağız" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Bak: '12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik' - Son Dakika

