Son dakika haberi! Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki köye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak hükumetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükumeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.