Sarıgül: "Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız" - Son Dakika
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Sarıgül: "Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız"

06.09.2022 01:03
Sarıgül: "Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

TDP Başkanı Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Ankara'da ki parti binasında gerçekleştirilen toplantıya parti yetkilisi bir çok isim katıldı. Sarıgül, gerçekleştirdiği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Promosyon ve Yunanistan konularına değindi.

"EYT'lilerle beraber omuz omuzaydım"

Uzun yıllardır büyük bir sorun haline gelen ve bir çok vatandaşın yaşadığı EYT problemi hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgül, EYT'lilerin sorunlarının genel bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu sözleri kaydetti:

"EYT'lilerin mitinglerine katılan ender genel başkanlardan biriyim. Onurla ve gururla bir çok genel başkan o meydana gitmeye cesaret edemezken ben o meydanda EYT'lilerle beraber omuz omuzaydım. Çünkü geçmiş dönemlerde yerlere sevgi tohumları ektik. O tohumlar yeşeriyor. Sevgi tohumları ekenlerde sevgi ile karşılanır. Yetkililere sesleniyorum, emeklilikte yaş konusu, genel sağlık sigortası, stajyerlik ve çıraklığın emekliliğe sayılması, aylık bağlanma konularını içermeyen bir çözüm, çözüm değildir."

"Lütfen emniyet mensuplarının moralini düzeltin"

Emniyet mensupları ve diğer kamu personellerinin alması gereken promosyonları alamadığına dikkat çeken Sarıgül, "Bir diğer konu ise emekli ve çalışanlara promosyon konusudur. Özellikle emniyet mensuplarımızın promosyon konusunu mutlaka biran önce devlet bankalarımızdan birisi çözmelidir. 330 bin emniyet çalışanımız, promosyon ile ilgili devlet bankasının vermesi gereken rakamı beklemekte. Buna acil bir çözüm bulup lütfen emniyet mensuplarının moralini düzeltin" ifadelerini kullandı.

"Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız"

TDP Lideri Sarıgül, partiler arası iç siyasette fikir ayrılıkları olsada dış politikada, söz konusu toprak ve bayrak gibi ortak paydalarda tek bir yumruk olduklarını vurgulayarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'miz üzerinde oyunlar oyamaya çalışıyor. Yunanistan şunu bilsin ki biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi partilerle farklılıklar yaşayabiliriz. Ama dış politika konusunda bayrağımız ve toprağımız söz konusuysa birleşiriz. Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız. Cumhurbaşkanı ile iç politika, sistem, demokratikleşme, parlamenter sistem gibi bir çok konuda farklılıklarımız var ama bilesiniz ki dış politika söz konusu olduğu zaman iktidarın attığı her adımı TDP olarak destekleriz. Mehmetçiğimiz, sınır ötesindeyse, Libya'daysa, Yunanistan'a bayrak gösteriyorsa her zaman TDP olarak devletimizin, askerimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyarız" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın açıklamasının ardından parti üyeleri ile partisinin MYK toplantısını gerçekleştirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: 'Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız' - Son Dakika

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