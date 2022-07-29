Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti

29.07.2022 13:42
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret edip basın mensuplarıyla buluştu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret edip basın mensuplarıyla buluştu.

Partisinin Doğu Anadolu'da görevli il başkanlarıyla kente gelen Sarıgül, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

TDP Iğdır İl Başkanlığı binasına geçen Sarıgül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TDP'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Parti olarak teşkilat yapımızla, tüzüğümüzle, görüşlerimizle birçok siyasi partiden farklıyız. Ben alışılagelmiş siyasilerden değilim, salon ve koltuk siyasetçisi değilim. Açık, net, son derece şeffaf bir siyaset yapmaya, partimizin görüşlerini milletimizle buluşturmaya bismillah diyerek devam ediyoruz. Teşkilatlarımızla aramızda gönül bağımız, dava adamlığımız, davalarına inanan ilişkilerimiz var."

Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebine işaret ederek, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermemiz için güvenlik kaygılarımızın giderilmesini, ülkemizdeki sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında eşit oranda dağıtılması konusunda bütün muhalefet partilerinin iktidara yetki vermesini talep ediyorum ki iktidar NATO ve Avrupa Birliği karşısında daha da güçlü olsun." diye konuştu.

Düzensiz göçmenler konusuna da değinen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekiyorsa Amerikan üslerini, NATO üslerini kapatalım ama İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa bizdeki mültecileri eşit olarak almak durumundadır. Bu kartı çok iyi oynayalım, bu fırsatı kaçırmayalım. Bu noktada da bütün siyasi partileri hükümete yetki vermeye davet ediyorum. Hükümetimiz yetkiyi almalı ki NATO ülkeleri karşısında masaya sağlam otursun. Gelin Türkiye Cumhuriyeti masasını kuralım, bu masada 6 buçuk milyon mültecinin sorunlarını konuşalım."

YORUMLAR
500
20 ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay 20 ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, İsveç, Iğdır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:43:04. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement