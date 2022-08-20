TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmir'de de "genel af" çağrısında bulundu.

Çeşitli illerde daha önce "af" çağrısı yapan Sarıgül, Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda, Adil Yaşam Derneği üyeleri ve yakınları cezaevinde bulunanlarla bir araya geldi.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, "kader mahkumlarının" iyi haber beklediğini söyledi.

Anne ve babaların çocuklarına kavuşması için "Affet Türkiyem" çağrısı yaptıklarını ve bu çağrıya tüm siyasi partilerden yanıt beklediklerini ifade eden Sarıgül, "Affet Türkiyem' çağrımızda bayrağımıza ve toprağımıza kastedenler, ulusal birliğimizi tehlikeye düşürenler, uyuşturucu baronları, kadına şiddet, çocuğa taciz bu kapsamın tamamen dışındadır." ifadelerini kullandı.

Ardahan ve Kars'taki cezaevlerinin önünde de yarın açıklama yapacağını aktaran Sarıgül, "Af çağrımız siyasi değil vicdani bir çağrıdır. 285 bin kader mahkumunu inşallah hayatla buluşturacağız. Hayatla buluşturduktan sonra kenarda bırakmayacağız. Psikolojik, ekonomik ve iş desteği vereceğiz." diye konuştu.