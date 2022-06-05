Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor

05.06.2022 18:08

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin belediye başkanı Mahmut Özyavuz, MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından kendisine hediye edilen klasik araca gözü gibi bakıyor. Araç, Bahçeli tarafından hediye edilen 3 araçtan biri olması sebebiyle önem taşıyor.

31 Mart 2019'da Harran Belediye Seçimleri'ni yüzde 55 ile kazanan MHP'li Mahmut Özyavuz, görevine başarıyla devam ediyor. Özyavuz'a ait bir araç ise hikayesi nedeniyle dikkat çekiyor.

SADECE 3 KİŞİYE HEDİYE EDİLDİ

Buna göre klasik araç tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de sadece 3 kişiye klasik araç hediye etti. O isimlerden biri de Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz oldu. Özyavuz, MHP liderinin hediye ettiği araca gözü gibi bırakıyor.

Türkiye'deki 3 kişiden biri! Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü bakıyor

EN ÇOK OYU ALAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Bahçeli'nin aracı hediye etme nedeni de dikkat çekiyor. Bahçeli'nin aracı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 55 ile en yüksek oyla seçilen MHP'li belediye başkanı olması nedeniyle Özyavuz'a verdiği öğrenildi.

Türkiye'deki 3 kişiden biri! Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü bakıyor

ARAÇ PLAKASI DA BAŞ HARFLERİ

Klasik aracın plakasının baş harflerinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim ve soyadının baş harflerini taşıması da gözden kaçmadı.

Türkiye'deki 3 kişiden biri! Harran Belediye Başkanı, Bahçeli'nin hediye ettiği otomobile gözü gibi bakıyor

"GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'ye araç hakkında açıklamalarda bulunan MHP'li Özyavuz, "Genel başkanımız bu aracı, kuşaklardan kuşaklara aktarmamız için bize hediye etti. Biz de gözümüz gibi bakıyoruz. Kendilerine hediye için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Tragger, Harran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement