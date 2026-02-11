Türkiye'deki Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde Yeni Atamalar Yapıldı

Hacı Ali Özel – Dışişleri Bakan Yardımcısı
??Salih Ayhan – Milli Savunma Bakan Yardımcısı
??Serap Ersoy – Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü
??Mehmet Burçin Gönenli – Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü
??Fırat Sunel – Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü
??Ali Ercan – TİKA Başkan Yardımcısı
??Buğra Aydın – TİKA Başkan Yardımcısı
??Yahya Coşkun – TİKA Başkan Yardımcısı
??Kübra Yüceer – Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri
??Murat Demir – MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
??Metin Güçlü – MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
??Esra Özmen – MEB Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı
??Ömer Akmanşen – MEB Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı
??Fazilet Durmuş – MEB Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
??Fatih Güvendi – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
