Türkiye'deki Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde Yeni Atamalar Yapıldı

11.02.2026 08:03
Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve birçok Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak üzere Türkiye'deki bakanlık ve genel müdürlüklerde bir dizi yeni atama yapıldı. Bu atamalar arasında Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü gibi önemli pozisyonlar da bulunuyor.

Hacı Ali Özel – Dışişleri Bakan Yardımcısı

??Salih Ayhan – Milli Savunma Bakan Yardımcısı

??Serap Ersoy – Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü

??Mehmet Burçin Gönenli – Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü

??Fırat Sunel – Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü

??Ali Ercan – TİKA Başkan Yardımcısı

??Buğra Aydın – TİKA Başkan Yardımcısı

??Yahya Coşkun – TİKA Başkan Yardımcısı

??Kübra Yüceer – Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri

??Murat Demir – MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

??Metin Güçlü – MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

??Esra Özmen – MEB Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı

??Ömer Akmanşen – MEB Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı

??Fazilet Durmuş – MEB Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

??Fatih Güvendi – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

Son Dakika Politika Türkiye'deki Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde Yeni Atamalar Yapıldı - Son Dakika

