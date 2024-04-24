Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanlığı, 1915 Olayları'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın ''Milyonlarca Ermeni, mülklerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi miraslarından da mahrum edildi'' ifadelerine tepki gösterilen açıklamada ''Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz'' denildi.

24.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Soykırımı'nın 109'uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmış; "Milyonlarca Ermeni, mülklerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi miraslarından da mahrum edildi" ifadelerini kullanmıştı.

"150 BİNİ AŞKIN ERMENİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Dağlık-Karabağ'ı da hatırlattığı açıklamasında "Halihazırda 21'inci yüzyılda, 2020-2023 yıllarında, etnik temizlik politikasının yeni tezahürleri ve sonuçları ile karşı karşıya kaldık. 150 bini aşkın Ermeni, savaş, yabancı düşmanlığı, kimlik temelli suçlar, kuşatma ve nüfusa yönelik sürekli yıldırma eylemleri sebebiyle zorla yerinden edildi ve tarihi vatanlarından ayrılmaya zorlandı." ifadeleri yer almıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

Türkiye'den Ermenistan'ın açıklamalarına tepki geldi. 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada Ermenistan Dışişleri'nin kullandığı ifadelere tepki gösterilerek "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir" denildi.

"ERMENİSTAN İLE BAŞLATILAN NORMALLEŞME SÜRECİNE DESTEK VERİN"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir. Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."

Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi: Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAŞALYAN'A 1915 MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. Mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri anan, torunlarına taziyelerini ileten Erdoğan, çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

"TARİHTE YAŞANANLARI BİLİMİN REHBERLİĞİNDE ELE ALMAK ÖNEMLİ"

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkımın, hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşeri eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz. Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir. Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir."

ERMENİ TOPLUMUNUN MENSUPLARINA SELAMLARINI İLETTİ

Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılardan çıkarılacak dersler ışığında, geleceği birlikte inşa etmekten geçtiğine işaret eden Erdoğan, Ermeni toplumunun mensuplarına selamlarını iletti.

Türkiye\'den Ermenistan\'a 1915 tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Türkiye, Miras, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İshak Klein: Bırakın afkursunlar!… Batı’nın yanlı yaklaşımları sonucu havlıyorlar… Gerçekler sabittir!… Birileri katliam, soykırım arıyorsa yakın tarih ‘Hocalı’ya’ baksınlar!.. 13 0 Yanıtla
  • Azat Deniz: Zulüm sahibine döner her kim kime zülm ederse iki yakası Bi araya gelmez saddam kurtlere zülm etti bak başka Bi zalim tarafından canı alındı Allah bazen zalimi zalimle cezalandırır kurtler malesef çok çekti halen daha çekiyor 1 7 Yanıtla

15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 16:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement