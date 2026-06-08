Türkiye'den Ermenistan Seçimlerine Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Seçimlerin ardından bölgesel istikrar ve refahın tesis edilmesine yönelik beklentilerin dile getirildiği açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA