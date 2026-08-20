Türkiye\'den Stratejik Teknoloji İçin Nitelikli İnsan Kaynağı Hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik yeni programı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçileceğini ve 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu programla Türkiye'nin kritik teknolojilerde ihtiyaç duyduğu ileri düzey uzmanlık kapasitesinin geliştirilmesi ve beş yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

Stratejik alanlar için yeni doktora modeli

Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek ve stratejik kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla hayata geçirilecek programın ilk yılında, "Bilişim Teknolojileri", "Donanım ve Bilgisayar Sistemleri", "Siber Güvenlik" ve "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler" olmak üzere dört alanda 550 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Programla beş yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yetiştirilmesi öngörülüyor.

Genç araştırmacılar aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin akademik kariyere kazandırılması aynı model içerisinde desteklenecek.

Türkiye'nin en başarılı gençleri ile ülkenin en güçlü araştırma kapasitesine sahip üniversitelerini buluşturacak programla üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşümünün hızlandırılması, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını güçlü ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyecek yeni bir adım attıklarını belirterek, "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile gençlerimizi geleceğin kritik teknolojilerinde bilimsel üretimin merkezine taşıyacak; araştırma üniversitelerimizin kapasitesini ülkemizin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacağız" dedi.

Küresel rekabette artık yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, asıl belirleyici olanın, o teknolojiyi tasarlayacak, geliştirecek ve daha ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Özvar, "Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını, bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin yetişmiş insan gücü olduğuna dikkati çeken Özvar, şöyle devam etti:

"Savunma sanayiinde kendi mühendislerimize, bilim insanlarımıza ve gençlerimizin kabiliyetine güvenerek gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zekaya, siber güvenliğe, çip teknolojilerine ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir."

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Üniversitelerimizde üretilen bilginin laboratuvarda veya akademik yayınlarda kalmasını değil teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşmesini istiyoruz. Bunun temel şartı güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz" dedi.

Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı, farklı disiplinlerdeki yetenek havuzunu ülkenin öncelikli teknoloji alanlarına yönlendiren uzun vadeli bir insan kaynağı hamlesi olarak hayata geçirilecek.

12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nde belirlenen hedeflerin yükseköğretim alanındaki somut adımlarından biri olan program Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak.

Türkiye Yüzyılı'nı bilimde, teknolojide ve yüksek katma değerli üretimde ileriye taşıyacak bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini bugünden yetiştirmeye öngören programla Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.