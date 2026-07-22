Türkiye'den Sudan'a Diplomat Desteği

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb ile bir araya geldi.

Eltayeb'i Meclis'teki makamında ağırlayan Alparslan, Sudan'ın birlik ve beraberliği, tam egemenliği ve bağımsızlığının Türkiye'nin temel ilkesi olduğunu söyledi.

Sudan'daki çatışmaların ülkenin birliğini ve toplumsal yapısını tehdit ettiğini belirten Alparslan, "Çatışmaların sonlandırılmasının en etkili yolu diyalog ve diplomasidir. Bu amaçla yürütülen bölgesel ve uluslararası girişimleri destekliyoruz." dedi.

Eltayeb de Türkiye'nin siyasi ve insani alanda Sudan'a desteğinin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.