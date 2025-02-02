Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin" dedi. - DOHA
Son Dakika › Politika › Türkiye Filistinli Mahkumlara Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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