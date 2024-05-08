Politika

Türkiye Gazetesi medya temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Samsun Türkiye Gazetesi Karadeniz Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, Türkiye Gazetesi Karadeniz Koordinatör Yardımcısı Ahmet Turkan, Tokat Türkiye Gazetesi Koordinatörü Halil Güleroğlu ve Tokat İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Ahmet Öztürk Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'e hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karagöl, Erbaa için projelerini ve yapacakları çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. Yoğun programları arasında Başkan Ertuğrul Karagöl'ün kendilerini kabulünden dolayı memnuniyetlerini belirten misafirler de Başkan Karagöl'e başarı dileklerini iletti. - TOKAT