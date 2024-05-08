Türkiye Gazetesi Medya Temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye Gazetesi Medya Temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü Ziyaret Etti

Türkiye Gazetesi Medya Temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl\'ü Ziyaret Etti

Türkiye Gazetesi medya temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Karagöl, Erbaa için projelerini ve yapacakları çalışmaları anlattı.

08.05.2024 09:19  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazetesi medya temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Samsun Türkiye Gazetesi Karadeniz Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, Türkiye Gazetesi Karadeniz Koordinatör Yardımcısı Ahmet Turkan, Tokat Türkiye Gazetesi Koordinatörü Halil Güleroğlu ve Tokat İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Ahmet Öztürk Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'e hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karagöl, Erbaa için projelerini ve yapacakları çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. Yoğun programları arasında Başkan Ertuğrul Karagöl'ün kendilerini kabulünden dolayı memnuniyetlerini belirten misafirler de Başkan Karagöl'e başarı dileklerini iletti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ertuğrul Karagöl, Türkiye Gazetesi, Erbaa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Gazetesi Medya Temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:22 Bahçeli’den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi Bahçeli'den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:44 Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Gazetesi Medya Temsilcileri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement