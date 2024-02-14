Türkiye, Gazze'den binlerce vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Gazze'den binlerce vatandaşını tahliye etti

Türkiye, Gazze\'den binlerce vatandaşını tahliye etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'den bugüne kadar bin 359 Türk ve KKTC vatandaşıyla yakınını tahliye ettiğini, bin 97 kişi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

14.02.2024 15:11
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'den bugüne kadar bin 359 Türk ve KKTC vatandaşıyla yakınını tahliye ettiğini, bin 97 kişi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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