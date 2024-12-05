Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Geliştiriliyor

Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Geliştiriliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde afet ve acil durumlar için yeni sağlık hizmeti planlamaları yapıldığını ve 30 bölge koordinatörlüğü kurulduğunu duyurdu. Bakan, acil sağlık hizmetlerinde personel ve ambulans sayısının önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

05.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık 81 ilimizde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğümüz var. Olası bir Marmara depremine ve çeşitli afetlere dönük sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarını yapıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle düzenlenen 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde toplamda 50 bin 247 personelle hizmet verdiklerini belirterek, "2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplamda 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece 2024 yılında 6,5 milyon vatandaşımızı, ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek gerekli sağlık hizmeti almalarını sağladık. Bugün artık 231 kar paletli ambulansımız, 21 kombi paletli ambulansımız, 92 yoğun bakım ve obez ambulansımız, 62 çok sedyeli ambulansımız, 57 motosiklet ambulansımız ve 6 deniz ambulansımız var" dedi.

'FERMUAR SİSTEMİ İLE YAŞAMA YOL VERMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ'

Eskiden yurt dışında acil durumlarda verilen hava ambulans hizmetlerine gıpta edildiğini söyleyen Memişoğlu, "AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın her bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz. Artık 81 ilimizde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğümüz var. Olası bir Marmara depremine ve çeşitli afetlere dönük sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Fermuar sisteminin vatandaşlar tarafından desteklenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Memişoğlu, "7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın imdadına koşan acil sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor; ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrımızı yineliyor; fermuar sistemi ile yaşama yol vermelerini istirham ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.